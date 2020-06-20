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Dünya

Alman isimden Türkiye açıklaması: Alınan karar beni çok üzdü

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Johan Wadephul, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:47:00 -
Alman isimden Türkiye açıklaması: Alınan karar beni çok üzdü

Konrad Adenauer Vakfı tarafından çevrimiçi düzenlenen panelde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Johan Wadephul değerlendirmelerde bulundu.

Johan Wadephul ise Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı nedeniyle kendisinin de üzgün olduğunu ifade etti.

Almanların Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Wadephul, Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya kıyasla salgını çok daha iyi geçirdiğini söyledi.

Wadephul, Libya krizinde Berlin konferansının önemli olduğunu belirterek, NATO'daki partnerlerinin de bu sürece destek olması gerektiğini aktardı.

Rusya'nın Wagner gibi güçlerle Libya'daki varlığının çözüme yardımcı olmadığına dikkati çeken Wadephul, silahların bir an önce durmasını ve tarafların masaya oturması gerektiğini söyledi.

Wadephul, mülteci krizinde Türkiye'nin çok iyi işler yaptığını ve müteşekkir olduklarını kaydederek, "Türkiye'yle mülteci anlaşmasını uzatmak istiyoruz. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin çıkarınadır." dedi.

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