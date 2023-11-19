Alman gazeteci şahsında tüm zalimlere verilen cevap!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Alman gazeteci şahsında tüm zalimlere verilen cevap!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da kendisine yöneltilen provokatif sorunun ardından verdiği cevabı değerlendirdi ve Türkiye'de sözde ülkücü - ulusalcı kesimin ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Heeey..
İyi Partili milliyetçiler..
Heeey..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP’li ulusalcılar..
Heeyyy.
Seçimden seçime, farklı partilere oy veren, ama Atatürk’çülükten taviz vermeyen, “bağımsız Türkiye” diyen Kemalistler..
Heeey, Deniz Gezmiş ile övünen, “Emperyalizme hayır” diyen sosyalistler.
Heeey.. “Batı hayranlığı bizi bir yere götürmez. Biz kendi köklerimize sahip çıkarak, ilerleyebiliriz” diyen, dini hassasiyeti yoğun olan arkadaşlar..
Nerdesiniz?
Almanya ziyaretinde, hepinizin sözcüsü olan Tayyip Erdoğan’a sahip çıksanıza..
Tayyip Erdoğan sadece Ak Parti adına değil..
Türkiye adına Almanya’ya gitti..
Ve dünya egemenlerine hadlerini bildirdi..
“Helal olsun Tayyip Erdoğan’a” desenize..
“Tam da bizim düşündüklerimizi, emperyalist dünyanın yüzüne yapıştırdı” desenize..
“İnsanlığın vicdanı oldu” desenize..
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