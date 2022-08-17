Alman enerji devinden rekor zarar!



Uniper SE 12 milyar euronun üzerinde bir zarar açıklayarak Almanya tarihinin en çok zarar eden şirketi olurken Avrupa enerji pazarının karşı karşı olduğu krizin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz ay hükümet tarafından açıklanan kurtarma paketiyle iflasın eşiğinden dönen şirketin kaydettiği zarar kış aylarına hazırlanan Avrupa Birliği için durumun ne kadar ciddi olduğuna dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna’yı işgali sonrası AB ile arasında gerilimin yükseldiği Rusya kıtaya sağladığı gaz miktarını düşürmüş ve bu uygulamanın etkileri kıta boyunca dalgalanarak enflasyonun yükselmesine ve en büyük ekonomilerden bazılarını resesyona girme riskiyle karşı karşıya bırakmıştı.

Uniper CEO’su Klaus-Dieter Maubach şirket toplantısında yaptığı açıklamada, “Uniper Rusya’dan tedarik edilen gazda yaşanan keskin düşüş nedeniyle milyarlarca euro zarar etmek pahasına Almanya’nın gaz arzını dengelemek konusunda aylardır hayati bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

"Arz sorunu çözülmekten oldukça uzak ve kış boyunca böyle sürecek"

Maubach sonrasında gazetecilerle yaptığı görüşmede arz sorununun çözülmekten oldukça uzak olduğunu ve bu kış boyunca fazlasıyla zorlu olacağını sözlerine ekledi.

Firma, Uniper'in zararının IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) açısından, gelecekteki gaz kıtlığı nedeniyle 6,5 milyar avro, Nord Stream 2’de yaşanan sorunlar nedeniyle 2,7 milyar euro zarar ettiğini ve geri kalan kısmın artan küresel emtia fiyatlarından kaynaklandığını kaydetti.

Arz kesintileri, şirketi sözleşmeleri yerine getirmek için spot piyasadan gaz satın almaya zorlayarak iflasın eşiğine getirdi. Bu, ülkenin enerji ağı üzerinde domino etkisi yaratabilecek şirketin çöküşünü önlemek için Alman hükümetinin 17 milyar euroluk bir kurtarma paketini devreye almasına yol açmıştı.

Kuruluş, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 580 milyon euro kazancın ardından bu yılın ilk yarısında 564 milyon euro faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş zarar açıkladı.

Negatif nakit akışının yanı sıra gaz ve karbon emisyonu-ödeneği konuylarında likiditeyi iyileştirmeye yönelik önlemler nedeniyle şirketin net borcu 324 milyon eurodan 2 milyar euroya yükseldi.

Zarar bölgesinden çıkılması 2024'ü bulabilir

Şirket, "kayda değer ölçüde olumsuz bir sonuç" beklediğini belirterek, bu yıl için tahminin hala "dalgalı ortam nedeniyle doğru bir aralıkta" verilemeyeceğini söyledi. Bu yıl için önceki tahmini 1 milyar ile 1,3 milyar avro aralığındaydı. Uniper, 2023'te kazançlarında iyileşme bekliyor ve 2024'ten itibaren kayıp bölgesinden ayrılmayı hedefliyor.

Tedarik ağını çeşitlendirme çabalarına rağmen Rus gazına hala fazlasıyla bağımlı olan Almanya kış aylarında havanın soğumasında kısıtlı dağıtım uygulamasından kaçınmak için yeterli stok oluşturmaya çalışıyor.

Hükümet son dönemde tüketimi düşürme çağrılarının yanında kömür santrallerini tekrar devreye almanın ve nükleer santrallerinin devreden çıkarılmasını ertelemenin yollarını aramaya başlamıştı.

Bununla birlikte bu hafta doğalgaz kullanımında ek vergi uygulamasını kabul eden hükümet hane halklarını daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya bırakmış ve Avrupa genelinde yaşanan hayat pahalılığının şiddetlenmesine neden olmuştu.

KAYNAK: BLOOMBERG HT