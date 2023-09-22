Alman ekonomisindeki düşüş hız kesti

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) eylül ayı öncü PMI verileri açıklandı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta 44,6 bileşik PMI eylülde 46,2'ye yükselerek beklentileri karşılamadı. Böylece endeks art arda üç aydır daralmayı gösteren 50 puanın altında kaldı. Beklenti endeksin 47,2'ye yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, eylülde 47,3'ten 49,8'e yükseldi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 39,1'den 39,8'a yükselirken, daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman imalat sektörünün son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir sır değil." ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

La Rubia, Eylül bileşik PMI'nin ekonominin üçüncü çeyrekte bir kez daha daralmaya girdiği yönündeki görüşlerini desteklediğini belirterek, temmuz-eylül döneminde yüzde 1 bir daralma beklediklerini ifade etti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Bu arada, Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremedi.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.