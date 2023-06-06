Dev şirket iflas etti! Dikkat çeken detay, Şok eden gelişme: sessizliğini bozdu! FTX, Genesis'in talebine itiraz etti!

Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan FTX’in iflas mahkeme süreci devam ediyor. Şirket, bir başka iflas eden kripto şirketi Genesis’in talebi konusunda itiraz adımı attı.

Sam Bankman-Fried’in kurucusu olduğu kripto para borsası FTX Trading Ltd. ve iştirakleri, bir mahkeme dosyasına göre, iflas eden kripto kredi kuruluşu Genesis Global Holdco’nun diğer alacaklılarının bir kısmına katılarak mahkeme aracılı uzlaşma görüşmelerinin uzatılmasına itiraz etmiş durumda.

Genesis’in önemli bir alacaklısı olduğunu iddia eden iflas eden kripto para borsası FTX, Mayıs ayında sürmekte olan ve Genesis ile ana şirketi Digital Currency Group ile kripto borsası Gemini Trust Co. gibi alacaklıları içeren mahkeme tarafından atanan arabuluculuğa davet edilmediğini belirtti. Bununla birlikte FTX, Genesis’in şirketin tasfiye edilmemiş alacaklılarının sıfır olarak tahmin edilmesi için başvuruda bulunduğunda hazırlıksız yakalandığını dile getirdi. FTX tarafından yapılan dosyalamada, Genesis’in kendilerine 3.9 milyar dolarlık borcunun olduğu ifade edildi.

Son olarak Genesis ise, FTX’in taleplerinin reddedilmesi gerektiğini ve bunun “alacaklı dağıtımlarının zamanlamasında ve miktarında gereksiz gecikmelerden kaçınmak ve Bölüm 11 planının onaylanmasını hızlı bir şekilde sürdürmek için kritik önem taşıdığını” söyledi.

Türkiye ve dünya genelindeki ekonomik zorluklar nedeniyle çok sayıda iflas eden firma var. Bu iflaslara 100 bin istihdam ile sektörün lideri olan firma da katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İflas dalgası sürüyor son olarak; Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg iflas etti. Türkiye'de otelleri bulunuyordu. Kocaeli'de kurulu bulunana Asform Matbaacılık adlı firma iflas etti. ABD'de SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti. New York merkezli bankaya kayyum atandı.

İlginizi çekebilir→ Teknoloji devi dikkat çeken İOS 17'i tanıtacak! Binlerce kullanıcısı var, bekleniyor! Güncelleme alacak telefonlar..→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyada iflas dalgası büyüyorken Türk sanayi şirketi geleceğin enerjisini üretecek! Water Europe'a Türkiye'yi seçti! Dev proje→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Çin devi Türkiye'de! Satın alma planları yapanlar, Çinliler elektrikli ticari de getirdi, ilan etti→ TIKLAYINIZ