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Dünya Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu
Dünya

Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-21 10:06:00 - 2023-05-21 10:16:05
Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi. Öte yandan Almanya kriz ve iflas dalgası ile savaşıyor. Dev şirketlerin şubeleri kapanıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

Şirkete ait Kaluga’da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti. (haberturk)


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Yorumlar

Mesut SARP

Bu habere göre Almanya batıyor. Yav Rusya Amerika tüm kıtalardaki ülkeler dahil Almanyayla ticari teknik HATTA Silah konulariyla ilgili işbirliği yapma çabasındayken Akit sen Almanyayı batıramadın bi türlü.
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