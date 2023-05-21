Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi. Öte yandan Almanya kriz ve iflas dalgası ile savaşıyor. Dev şirketlerin şubeleri kapanıyor.
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.
Şirkete ait Kaluga’da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.
Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.
Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti. (haberturk)
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