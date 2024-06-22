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Spor Alman basınından Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia
Spor

Alman basınından Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia

Yeniakit Publisher
2024-06-22 01:25:00 -
Alman basınından Hakan Çalhanoğlu için bomba iddia

A Milli Takım'la EURO 2024'te mücadele eden Hakan Çalhanoğlu için Alman basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

AMilli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için transfer gelişmesi ortaya çıktı.

EURO 2024'te mücadele eden Hakan Çalhanoğlu'nun dünya devi Bayern Münih'in transfer listesinde olduğu ve Alman ekibinin futbolcuya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH'İN GÜNDEMİNDE HAKAN VAR

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih tecrübeli orta sahayı gündemine aldı. Yine haberde yer alan bilgiye göre, transferin ciddileşmesi Joao Palhinha transferinin durumuna bağlı olacak.

Bayern Münih burada başarılı olamazsa Hakan Çalhanoğlu'nu ana hedef olarak belirlemeyi düşünüyor.
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PALHINHA İÇİN YENİ TEKLİF YAPILACAK

Bayern Münih'in Palhinha için yaptığı ilk iki teklif 35 ve 45 milyon Euro'ydu. Fulham iki teklifi de reddetti.

Bavyera ekibi üçüncü teklifinde 46 milyon Euro önermeyi planlıyor. Fulham bu teklifi de reddederse transferin tamamen rafa kalkma ihtimali bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yazına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor. Inter'le Serie A'da şampiyon olan Hakan 40 resmi maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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