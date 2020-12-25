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Gündem Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar
Gündem

Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:28:00 -
Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı girdiği silahlanma yarışını ele aldı.

"Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması zor"

Yunanistan'ın ABD'den F-35 ve Fransa'dan Rafale savaş uçakları alacağından bahseden Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" yorumunda bulundu.

"Havada Yunanistan dezavantajlı durumda"

Haberde, "Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı, GSYİH'nın dört katı ve 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada ise Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadeleri yer aldı.

star.com.tr

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