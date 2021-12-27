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Spor Alman basını, Löw'ün yeni takımını yazdı
Spor

Alman basını, Löw'ün yeni takımını yazdı

1998-99'da Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktöre yeniden teklif götüren Fenerbahçe, cevap bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 18:35:00 -
Alman basını, Löw'ün yeni takımını yazdı

1998-99'da Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktöre yeniden teklif götüren Fenerbahçe, cevap bekliyor. Löw'den olumsuz yanıt gelmesi halinde sarı-lacivertliler Slaven Bilic ya da İsmail Kartal'ın kapısını çalacak.
Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Joachim Löw'ün yeni durağını Alman basını yazdı.

Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertliler Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Almanya'yı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran Joachim Löw'e teklif yaptı.

Almanya Milli Takımı'nı 15 yıl çalıştırdıktan sonra görevinden ayrılan Löw'ün yeni durağını Alman basını yazdı.

SPORTS BILD'in haberine göre Fenerbahçe şimdilik Joachim Löw'ün gündeminde değil. Aynı kaynağa göre gideceği kulübün finansal olarak iyi durumda ve transfer yapabilme şansının olması nedeniyle 61 yaşındaki çalıştırıcı RB Leipzig ve Hertha Berlin'e sıcak bakıyor.

1998-99'da Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktöre yeniden teklif götüren Fenerbahçe, cevap bekliyor. Löw'den olumsuz yanıt gelmesi halinde sarı-lacivertliler Slaven Bilic ya da İsmail Kartal'ın kapısını çalacak.

 

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