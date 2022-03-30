Alman basını duyurdu: Kritik bölgeye yeni askeri sevkiyat

Haberde sevk edilecek silahların ordu envanterinden olmayacağı, yeni üretim silahlar olacağı kaydedildi.

Gönderim listesinde tanksavar, insansız hava araçları ve havan topları başta olmak üzere bir dizi teçhizatın da olduğu ancak bunun onaylanması için güvenlik konseyinin gizli bir oturumda karar alması gerektiği belirtildi.

Sevk edilecek silahlar arasında 2.650 Matador tipi bazuka ve 18 keşif uçağının dışında havan topları, makineli tüfekler, 3 bin set gece görüş cihazı, binlerce koruyucu yelek ve kask, zırhlı SUV araçları, hava gözetleme ve 8 yer gözetleme radar cihazı bulunduğu bildirildi.