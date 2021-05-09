Alman bakandan sert ‘sahtecilik’ uyarısı!

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, korona aşısı olan ve iyileşen insanlar için kolaylık sağlamak amacıyla aşı kartlarında sahtecilik yapılmasına veya sahte belgeler kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

Lambrecht "Bunu yapan herkes, diğerlerini ciddi hastalık riskine maruz bırakır ve salgına karşı etkili bir mücadeleyi engeller," dedi.

Lambrecht sahtecileri böyle uyardı;

"Bu önemsiz bir suç değil, ağır para cezası veya hapisle cezalandırılabilecek bir suç." Bu sadece sahteciler için değil, sahte belgeleri kullananlar için de geçerlidir.

Lambrecht, planlanan dijital aşı sertifikasının önümüzdeki tatil sezonu için "mümkün olan en kısa sürede" gelmesi gerektiğini söyledi.

Corona'ya karşı tamamen aşılanmış ve halihazırda bir enfeksiyon geçirmiş olduğu kanıtlanmış kişiler için, bu Pazar gününden bu yana ülke çapında önemli kısıtlamalar kaldırıldı.

Ayrıca, iyileşen ve aşılananların artık alışveriş veya kuaför ziyaretleri için negatif bir teste ihtiyacı yoktur. Geçmiş bir enfeksiyonun kanıtı olarak aşılama kanıtı veya altı aydan uzun olmayan pozitif PCR testi yeterlidir.