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Dünya Alman bakandan bomba itiraf: Ülkeyi savunacak gücümüz yok!
Dünya

Alman bakandan bomba itiraf: Ülkeyi savunacak gücümüz yok!

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun ülkeyi savunma gücüne sahip olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:18:00 -
Alman bakandan bomba itiraf: Ülkeyi savunacak gücümüz yok!

Bild gazetesinin Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Pistorius, milletvekillerine, "Bir saldırı karşısında savunulabilir silahlı kuvvetlerimiz yok." dedi.

Pistorius, konuşmasında ülkesinin NATO ittifakındaki yükümlülüklerini hatırlatarak, "İttifak yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz, tekrar tekrar yerine getirmeliyiz. Geçmişte bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Pistorius, zaman kaybetmeden Alman ordusunun ihtiyacı olan silah ve teçhizatların satın alınması gerektiğini de kaydetti.

 
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