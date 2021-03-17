Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği mRNA aşısının Türkiye’de ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu. Peki, BioNTech aşısı ne zaan kullanılacak?

Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?

Türkiye'de aşı uygulaması 14 Ocak'ta CoronaVac aşısıyla başladı. Türkiye Amerikan Prfizer ile Alman BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşısı için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye'ye mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelmesi bekleniyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa 30 liyon doza kadar daha Alman aşısı temin edilecek.

Sabah'ta yer alan haberde TBMM KİT Komisyonu'nda Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) hesapları görüşüldü. DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, “Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Biontech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" dedi.