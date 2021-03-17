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Sağlık Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?
Sağlık

Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?

Alman aşısı ne zaman uygulanmaya başlayacak? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgının sona ermesi için aşılar büyük önemi sahip. Türkiye’de şimdilik yalnızca CoronaVac aşısı uygulanıyor. Alman aşısının ne zaman geleceği ve kullanıma başlayacağı merak konusu. Peki, Pfizer aşısı geldi mi? Alman aşısı ne zaman kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 09:19:00 -
Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin geliştirdiği mRNA aşısının Türkiye’de ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu. Peki, BioNTech aşısı ne zaan kullanılacak?

Alman aşısı Pfizer/BioNTech Türkiye’ye geldi mi? Alman aşısı ne zaman geliyor?

Türkiye'de aşı uygulaması 14 Ocak'ta CoronaVac aşısıyla başladı. Türkiye Amerikan Prfizer ile Alman BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşısı için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye'ye mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelmesi bekleniyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa 30 liyon doza kadar daha Alman aşısı temin edilecek.

Sabah'ta yer alan haberde TBMM KİT Komisyonu'nda Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) hesapları görüşüldü. DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, “Anlaşma sonunda 4.5 milyon doz teslimatı mart sonuna kadar yapılacak. Henüz bir kargo teslimatı yapılmadı, fiyat da 12 dolar olarak ortaya çıktı. Biontech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok" dedi.

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