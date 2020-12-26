Koronavirüs aşısı ne zaman kime yapılacak? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların yüzde 50’den fazlasının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple aşı karşıtlığını son verilmesi ve bulunan aşının yaptırılması tavsiye ediliyor. Ülkemizde aralık ayı içerisinde ilk aşılamanın yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Sinovac faz 3 sonuçlarının açıklanmasını 15 gün daha erteledi. Hal böyle olunca Türkiye’de aşılar uygulanmaya başlamadı. Vatandaşlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, Alman aşısı ne zaman gelir?

Alman aşısı ne zaman gelecek? Kime Alman aşısı kime Çin aşısı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın 25 Aralık gece 04.30 itibariyle imzalandığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir" dedi.

Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.