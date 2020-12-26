  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Alman aşısı ne zaman gelecek? Kime Alman aşısı kime Çin aşısı yapılacak?
Sağlık

Alman aşısı ne zaman gelecek? Kime Alman aşısı kime Çin aşısı yapılacak?

mRNA aşısı kime yapılacak? Pek çok ülke koronavirüs aşılarını yapmaya başları. Türkiye'de ise aşılamalar henüz başlamadı. Vatandaşlar aşı çalışmalarını merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşma sağlandığını duyurdu. Peki, Alman aşısı ne zaman gelecek. Koronavirüs aşıları ne zaman yapılacak? | Kime koronavirüs aşısı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:23:00 -
Alman aşısı ne zaman gelecek? Kime Alman aşısı kime Çin aşısı yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman kime yapılacak? | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların yüzde 50’den fazlasının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple aşı karşıtlığını son verilmesi ve bulunan aşının yaptırılması tavsiye ediliyor. Ülkemizde aralık ayı içerisinde ilk aşılamanın yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Sinovac faz 3 sonuçlarının açıklanmasını 15 gün daha erteledi. Hal böyle olunca Türkiye’de aşılar uygulanmaya başlamadı. Vatandaşlar Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, Alman aşısı ne zaman gelir?

Alman aşısı ne zaman gelecek? Kime Alman aşısı kime Çin aşısı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın 25 Aralık gece 04.30 itibariyle imzalandığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir" dedi.

Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Mutasyon koronavirüsü bitirir mi? | Koronavirüs ne zaman biter?
Mutasyon koronavirüsü bitirir mi? | Koronavirüs ne zaman biter?

Sağlık

Mutasyon koronavirüsü bitirir mi? | Koronavirüs ne zaman biter?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar
Dünya

Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar

PILICA uçaksavar füzesi ve topçu sisteminin ilk bataryasının Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi.

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler
Yerel

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler

İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Çinli, öğle vakti eski ortaklarını zorla araca bindirerek kaçırdı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de şartların değiştiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Maraş'a a..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay