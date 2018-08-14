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Alman aşığı Cem'den küstah Türkiye çağrısı

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla tanınan Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kullanılarak reform yaptırılmaya zorlanması gerektiğini söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 18:22
Alman aşığı Cem'den küstah Türkiye çağrısı

Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'ye yönelik alçakça saldırılarına devam ediyor. Alman aşığı Özdemir, Angela Merkel hükümetine Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları değerlendirme çağrısında bulundu.

"REFORM YAPTIRILMALI"

Özdemir, Türkiye'deki ekonomik krizin Ankara'dan reform talep etme imkanı sunduğunu belirtti. Özdemir, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ile net ve açık bir şekilde konuşulması ve net şartlar sunulması gerektiğini savundu. Yeşiller Milletvekili Özdemir, "Erdoğan'a bir hizmetin ancak karşı bir hizmet sunulması karşılığında verilebileceğini anlatmak gerektiğini" söyledi.

Cem Özdemir aynı zamanda ekonomik krizi, ABD'nin değil Türkiye'nin tetiklediğini savundu. Özdemir, "Ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi uzmanlarını dinlememesi nedeniyle keskinleşiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANI CEM

Cem Özdemir, özellikle Almanya'da yürüttüğü Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı çalışmalarıyla tanınıyor. Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Özdemir, PKK ve YPG'li teröristler için kampanyalar yürütüyor. Alman aşığı Özdemir, terörist paçavralarıyla poz vermekten de çekinmiyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:22
  1. Ankara
  2. Cem Özdemir
  3. Almanya
  4. Türkiye

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  • ahmetahmet1 sa önce
    saksı ve saksıdaki kenevir!
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