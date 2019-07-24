Allianz Kampüs ile müşteri memnuniyetinde iyileşme sağlandı

Allianz Türkiye’nin güçlü büyüme öngörüleri, sürdürülebilirlik ve iş sürekliliği yaklaşımıyla İzmir’de hayata geçirdiği operasyon merkezi Allianz Kampüs, 1. yaşında meyvelerini vermeye başladı. Başarısını ilk yılından itibaren iş sonuçlarına da yansıtan Allianz Kampüs ile birlikte Allianz Türkiye’nin müşteri şikayet oranında yüzde 38 iyileşme kaydedilirken, müşteri memnuniyetinde yüzde 30 artış sağlandı. Acentelere verilen hizmet seviyesinde de yüzde 20 iyileşme kaydedildi.

Allianz Türkiye’nin 27 Nisan 2018’de İzmir Gaziemir’de hizmete açtığı operasyon merkezi Allianz Kampüs’ün ilk yılını değerlendirmek üzere Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ve Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin ev sahipliğinde bir basın buluşması düzenlendi. Allianz Kampüs’teki buluşmada Allianz Türkiye’nin icra kurulu başkanı olarak ilk kez İzmirli basın mensupları ile bir araya gelen Tolga Gürkan, İzmir’in kalifiye iş gücü potansiyeli, sanayisi, ulaşım alternatifleri, yüksek yaşam standartları, ulusal ve uluslararası yatırımın çekim noktası olması gibi özellikleri ile Allianz Grubu için yatırımda cazibe merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Gürkan, Allianz Kampüs ile ülke ekonomisine, bölgenin istihdamına destek olmayı hedeflediklerini ve daha ilk yılda hedeflerine yönelik ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Allianz Grubu’nun 2008’den bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların 1 milyar avroyu aştığını vurgulayan Tolga Gürkan, “Allianz olarak Türkiye’ye inanıyor, planlarımızı, uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Risklerimizi yönetmek, çift merkezli yapıya taşıyarak bölmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Allianz Kampüs de en önemli yatırımlarımızdan” dedi.

Allianz Kampüs ilk yılında başarı meyvelerini vermeye başladı

Allianz Kampüs’ün meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Tolga Gürkan, ilk yıla ait verilerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Allianz Kampüs ile birlikte müşteri şikayet oranımızda yüzde 38 iyileşme, müşteri memnuniyetinde yüzde 30 artış sağladık. IMI Conference ve Life Dergisi tarafından düzenlenen ‘En İyi Çağrı Merkezi Ödülleri’nde sigorta sektöründe ‘En Beğenilen Çağrı Merkezi’ seçildik. Acentelere verdiğimiz hizmet seviyesinde yüzde 20 iyileşme gerçekleştirdik. Bu pozitif tablo iş sonuçlarımıza da yansıdı; çalışan başına düşen Bireysel Emeklilik Sistemi prim üretimimizin yüzde 41 arttığını gözlemledik. Ayrıca trafik branşındaki hasar dosyalarında da ciddi gelişmeler yaşadık; dosya kapama oranında yüzde 5 artış, 44 günden 34 güne düşen kapama süresinde ise yüzde 25’e yakın iyileşme gerçekleştirdik.”

Allianz Kampüs sayesinde risklerini de daha iyi yönettiklerini belirten Gürkan, “Sadece operasyonlarımızı değil, felaket kurtarma merkezimizi de 12,5 milyon lira yatırımla İzmir’e taşıdık. Bilgi teknolojileri departmanımızın yüzde 17’si İzmir’deki kaynaklardan oluşuyor. Allianz Kampüs’ün devreye girmesiyle burada bulunan bilgi teknolojileri personeli sayesinde İstanbul lokasyonunda meydana gelebilecek felaketlerde en az kesinti ile yerinde müdahale edebilecek durumdayız. Ana sigortacılık uygulamalarımız ve destekleyici çevre sistemleri herhangi bir felaket anında devreye girebilecek şekilde İzmir’den hizmet verebiliyor. Ayrıca 2 yıl arayla yaptığımız iş süreklilik tatbikatımızın merkezinde bu yıl Allianz Kampüs olacak. 22 Kasım Cuma günü ‘İstanbul’da deprem’ senaryosuyla ilerleyeceğimiz tatbikatta Allianz Tower açılmayacak; tüm işler Allianz Kampüs’ten yönetilecek” şeklinde konuştu.

“İzmir’deki arkadaşlarımızdan geleceğin liderlerini çıkarmak istiyoruz”

Bin 100 kişilik çalışma kapasitesine sahip olan Allianz Kampüs’te bugün itibariyle 724 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin de operasyon merkezi ile Ege Bölgesi istihdamına ciddi katkıda bulunduklarını söyledi. Allianz Kampüs’te kadın çalışan oranının yüzde 61 olduğunu belirten Aytekin, “Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı olan bizler için bu oran büyük önem taşıyor. 32 yaş ortalamasıyla genç ve eğitim seviyesi çok yüksek bir operasyon merkezine sahibiz; çalışanlarımızın yüzde 86’sı üniversite mezunu. Allianz Türkiye olarak bu kalifiye ekip düzeyini profesyonel eğitimlerle daha da yükseltmek için çalışıyoruz” dedi.

Allianz Kampüs’te görevlendirilmek için işe alınan 412 çalışma arkadaşının 2’şer aylık kapsamlı bir eğitim programından geçtiğini belirten Aytekin, “Allianz Türkiye Akademi’nin hazırladığı program kapsamında arkadaşlarımıza 2 ay boyunca toplam 10 bin 400 saatte hem mesleki hem de kişisel gelişim eğitimleri sunduk. Genç arkadaşlarımız işi 6 ay gibi kısa bir süre içinde öğrendiler. Allianz Türkiye olarak İzmir’deki arkadaşlarımızın içerisinden geleceğin liderlerini çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.