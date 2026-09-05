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Dünya Rum kesiminden yeni alçaklık!
Dünya

Rum kesiminden yeni alçaklık!

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Rum kesiminden yeni alçaklık!

Mehmetçiği tacizle suçlayan önergenin sahibi Rumlar, şimdi de “Cinsel şiddete uğrayan Rum kadınlar’ adına Lefkoşa’da anıt yapılması için önergeyi kabul ettirdi.

Mehmetçiği tacizle suçlayan önergenin sahibi Rumlar, şimdi de “Cinsel şiddete uğrayan Rum kadınlar’ adına Lefkoşa’da anıt yapılması için önergeyi kabul ettirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Barış Harekatı ile adaya huzur getiren kahraman Mehmetçiğe, ikinci kez iftira attı.

AP, hem Rumlara hem de Türklere huzur getiren ve Atina’daki Yunan cuntasının da devrilip demokrasiye geçişe katkı sağlayan 1974 Barış Harekatı için kahraman Mehmetçiğe ‘Cinsel istismar’ iftirası atmıştı. 8 Temmuz tarihli bu kararda Rum ve Yunan Milletvekilleri Elenora Meleti ve Loukas Fourlas’ın imzası yer almıştı.

 

AP PARASIYLA İFTİRA

AP şimdi de, 1974’te Türk askerlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı iddia edilen Rum kadınlar için Lefkoşa’nın Rum kesiminde yapılması planlanan anıta finansman sağlanmasını gündemine aldı ve öneriyi kabul etti.

Anıta maddi katkı önergesini de yine Rum Milletvekili ve AP üyesi Fourlas hazırladı.

Kabul edilen önerge ile Barış Harekâtı sırasında Rum kadın ve kız çocuklarının cinsel istismara uğradığı ve bunu kınamak amacıyla yapılacak anıta AP’nin maddi katkı vermesi isteği benimsendi. Türkiye ve KKTC bu kararlara tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC ile Türkiye Dışişleri Bakanlıkları AP’nin kararını kınadı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftira” dedi.

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