Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

DEV KOVANLA GUINNESS'E BAŞVURDU Arıcılık serüveninde farklı tasarımlar denemeye devam eden Bostan, sonunda dünyada benzeri olmadığını düşündüğü dev bir yuvarlak kovan yaptı. Kovanın Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için başvuru yaptığını belirten Bostan, “Dev bir kovan yaptım. Yani gerçekten böyle büyük kovan yok. Hatta çok araştıranlar oldu, yurt dışına baktılar. Dünyada yok böyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurusunu yaptım. Henüz bir dönüşü olmadı.” diye konuştu. Kovanın tasarımının da farklı olduğunu vurgulayan Bostan, “Dört köşe kovan var da yuvarlak yok.” ifadesini kullandı. Bostan, yeni kovandan oğul arı almayı da başardıklarını ve yaklaşık 5 yıldır elde ettikleri balı mahalle sakinlerine ikram ettiklerini söyledi.