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Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

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Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

İstanbul Kadıköy'de 29 yıldır bakkallık yapan mahallenin "Laz Bakkal"ı Fatih Bostan, çocukluk hayali olan arıcılığı farklı bir seviyeye çıkararak Guinness'e başvurdu.

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Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Feneryolu Mahallesi'ndeki bakkalının yanında arıcılıkla ilgilenen Fatih Bostan, babasından kalan boş bir kovanın yıllar sonra oğul arılar tarafından doldurulmasıyla başlayan hikayesini bugün farklı bir boyuta taşıdı. Arıların kışın üşümemesi için elektrikli battaniye kullanan Bostan, zamanla kovanına teleferik ve makara sistemi gibi çeşitli düzenekler de ekledi.

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Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

ARILARINA ELEKTRİKLİ BATTANİYEYLE BAKTI Çocukluğundan beri arılara ilgi duyduğunu belirten Bostan, babasının vefatından sonra kendisine kalan boş kovanın iki yıl bekledikten sonra oğul arılar tarafından doldurulduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinin arılara yoğun ilgi göstermesinin kendisini de yeniden arıcılığa yönelttiğini anlatan Bostan, “Hatta bir arım vardı, arı ölür korkusuyla kışın ona elektrik battaniyesi bağladım, sardım üşümesin, donmasın diye.” dedi. Arıcılık çalışmalarını yıllar boyunca sürdüren Bostan, kovanlarına her sezon yeni düzenekler eklediğini belirterek teleferik ve makara sistemi yaptığını ifade etti.

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Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

DEV KOVANLA GUINNESS'E BAŞVURDU Arıcılık serüveninde farklı tasarımlar denemeye devam eden Bostan, sonunda dünyada benzeri olmadığını düşündüğü dev bir yuvarlak kovan yaptı. Kovanın Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için başvuru yaptığını belirten Bostan, “Dev bir kovan yaptım. Yani gerçekten böyle büyük kovan yok. Hatta çok araştıranlar oldu, yurt dışına baktılar. Dünyada yok böyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurusunu yaptım. Henüz bir dönüşü olmadı.” diye konuştu. Kovanın tasarımının da farklı olduğunu vurgulayan Bostan, “Dört köşe kovan var da yuvarlak yok.” ifadesini kullandı. Bostan, yeni kovandan oğul arı almayı da başardıklarını ve yaklaşık 5 yıldır elde ettikleri balı mahalle sakinlerine ikram ettiklerini söyledi.

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Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor: 'Laz Bakkal'ın arılara Guinness'e aday!

“BU MAHALLENİN ARISI” Ürettiği balı satmadığını, mahalle sakinlerine yalnızca tadımlık olarak sunduğunu belirten Bostan, arıları kendisinin sahiplenmekten ziyade mahallenin ortak değeri olarak gördüğünü dile getirdi. Bostan, “Bu mahallenin arısı, benim değil yani. Kadıköy Boğa'sının arısı, Kadıköy'ün arısı yani. Kadıköy, Feneryolu'nun arısı. Ben üstlenmişim, bakıcılığını yapıyorum.” dedi. Mahalle sakinlerinin de arılara büyük ilgi gösterdiğini aktaran Bostan, balın herkes tarafından tadılmasını istediğini belirterek, “Benim balımdan yiyen 70 yıl daha yaşar.” şeklindeki esprili sözleriyle mahalleliye bal ikram ettiğini söyledi. AİLECE BİR AYDA TAMAMLADILAR Dev kovanın yapımında ailesinin ve çevresindekilerin de kendisine destek verdiğini anlatan Bostan, küçük çocuğundan büyük oğluna, ustalardan Ahmet isimli arkadaşına kadar birçok kişinin çalışmaya katkı sunduğunu belirtti. Bostan, yaklaşık bir ay süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan dev kovanın mahallede büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

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