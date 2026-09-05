Metin Öztürk’ten Sert Tepki: "Ne Yaparsanız Yapın, Galatasaray Yine Şampiyon Olacak!"

Süper Lig’de Başakşehir FK karşısında kazanılan 3 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray’da, İkinci Başkan Metin Öztürk maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçerek saha içinde yaşanan hakem skandallarına karşı tepkisini dile getirdi.

Kazanılan galibiyete ve devam eden liderliğe rağmen saha içindeki hakem yönetimlerinin kabul edilemez bir seviyeye ulaştığını belirten Öztürk, sarı-kırmızılı camianın emeğinin nasıl hiçe sayılmak istendiğini çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.

"Yazık Değil Mi Verilen Emeğe?"

Hakem kararlarının mantık sınırlarını zorladığını vurgulayan Metin Öztürk, maç içerisinde yaşanan skandal pozisyonlara dikkat çekti. Victor Osimhen’in ağları havalandırdığı net golde bile hakemin kararı sahada veremeyip VAR’a başvurmasını eleştiren Öztürk, kararların tarafsızlığına ve hakemlerin yetersizliğine vurgu yaptı:

"Hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Osimhen'in attığı gol... VAR'dan veriyor! Bunun VAR'lık neyi var, filenin ortası ya! Hakem görecek, verecek. Güldürmeyin böyle penaltı mı olur, o zaman her maç 8 tane penaltı olur! Attığımız golde ofsayt çizgisi yanlış adamdan çiziliyor. Yazık değil mi verilen emeğe?"

Orta hakem ile yan hakem arasındaki kopukluğa ve iletişimsizliğe de değinen İkinci Başkan, yan hakemin hemen önünde cereyan eden açık faullerin bile görmezden gelindiğini belirterek hakem yönetimlerinin ne derece vahim bir noktada olduğunu ifade etti.

Çifte Standart ve Yabancı VAR Çıkmazı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ceza politikalarındaki çifte standarda ve tutarsızlıklara değinen Öztürk, rakip yöneticilere verilen cezaların sonradan "yanlışlık olmuş" denilerek kaldırılmasını eleştirdi.

Ayrıca yabancı VAR sistemindeki belirsizlikleri ve getirilen hakemlerin kalitesini de sorgulayan Öztürk, yurt dışında tercih edilmeyen hakemlerin Türkiye’ye gönderilmesini ve federasyonun bu konudaki istikrarsız söylemlerini eleştirmekte son derece haklı bir duruş sergiledi.

Bütün Engellemelere Rağmen Rota Yine Şampiyonluk!

Sezonun çetin geçeceğinin ve Galatasaray’ın önünün kesilmeye çalışılacağının altını çizen Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camianın kenetlenerek tüm engelleri aşacağını şu sözlerle kararlılıkla vurguladı:

"Belli ki bu sene zor geçecek! Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak! Ancak ne yaparsanız yapın; Galatasaray alnının akı, taraftarı, yöneticisi ve futbolcusuyla yine şampiyon olacak!"

Saha dışındaki tüm oyunlara ve hakem hatalarına rağmen zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, İkinci Başkan Metin Öztürk’ün bu net ve haklı açıklamalarıyla hem camianın hissiyatına tercüman oldu hem de şampiyonluk yürüyüşündeki kararlılığını bir kez daha tüm kamuoyuna ilan etti.