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Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye destek
Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye destek

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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrası TFF'ye yabancı kuralı nedeniye sert eleştiriler yöneltti. Yabancı kuralı mağduriyeti için Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile yollarını ayırmasını örnek gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrası TFF'ye yabancı kuralı nedeniye sert eleştiriler yöneltti. Yabancı kuralı mağduriyeti için Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile yollarını ayırmasını örnek gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrası TFF'ye yabancı kuralı tepkisi gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, yabancı kuralına tepki gösterdi. Başarılı teknik adam, yabancı kuralı için Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile yollarını ayırmasını ve yaşanan mağduriyeti örnek gösterdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

 

"F.BAHÇE TALISCA'YI GÖNDERMEK ZORUNDA KALDI!"

"Yabancı kuralı bence herkesi çok etkiledi. Birçok takımda eksik kalan yer var.

Burada atabileceğimiz bütün adımları, Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi kadrolarla girebilirdik hem Galatasaray hem de Fenerbahçe. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne, Trabzonspor Konferans Ligi'ne en iyi şekilde girebilirdi.

Baktığınızda, bu yapılan transferlere, her şeyi tam olarak oturtamıyorsunuz. Yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu. Her istediğimiz olmadı. Bu birçok takım için geçerli.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde katılım aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'ydı. Onu göndermek zorunda kaldı.

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