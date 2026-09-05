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Spor Osimhen, Singo, Lemina ne durumda? Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama
Spor

Osimhen, Singo, Lemina ne durumda? Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama

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Osimhen, Singo, Lemina ne durumda? Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama

Galatasaray sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın son durumunu hakkında yaptı. İşte sakat futbolculara ilişkin ayrıntılar…

Sarı kırmızı kulüp, Osimhen, Lemina ve Singo'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama paylaştı.

Galatasaray, Başakşehir maçında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun ise sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."

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