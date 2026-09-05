Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken Melih Gökçek çıkışı: İftiralarınız sakız mı oldu?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in savcılıkta ifade vermesinin ardından yapılan haberleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Sözcü ve Cumhuriyet başta olmak üzere bazı medya organlarının geçmişte Gökçek hakkında “yurt dışına para kaçırdığı” ve “Lüksemburg'da 280 milyon euroya AVM alma pazarlığı yaptığı” yönünde yayınlar yaptığını hatırlattı.

KARAHASANOĞLU: İFTİRALARINIZ SAKIZ MI OLDU?

Gökçek'in savcılığa giderek ifade vermesinin ardından hakkında herhangi bir tutuklama veya adli kontrol kararı verilmediğine dikkat çeken Karahasanoğlu, bazı yayın organlarının bu kez Gökçek'in adliyeye girerken ağzında bulunan sakız veya tableti gündeme taşımasını eleştirdi.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ne oldu, nereye gitti yüz milyonlarca euroluk AVM alma pazarlığına ilişkin iddialarınız. İftiralarınız sakız mı oldu şimdi?”

Karahasanoğlu, Gökçek'in oğlunun açıklamasına göre 78 yaşındaki eski belediye başkanının şeker hastalığı nedeniyle ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ya da tablet kullandığını aktardı.

“500 SORUŞTURMA GEÇİRDİM”

Karahasanoğlu ayrıca Gökçek'in ifade sonrasında yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Gökçek'in 1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatarak, farklı iktidarlar döneminde hakkında çok sayıda inceleme ve soruşturma gerçekleştirildiğini söylediğini aktaran Karahasanoğlu, eski belediye başkanının “500 soruşturma geçirdim, bunların hepsinde ifade verdim” sözlerini hatırlattı.

Karahasanoğlu, yazısının devamında Gökçek hakkındaki haberlerle Ekrem İmamoğlu hakkındaki yayınları karşılaştırarak bazı medya kuruluşlarını çifte standart uygulamakla eleştirdi.

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