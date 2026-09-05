Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç

Kızıldeniz'de oluşabilecek yeni askeri güç dengesi Avrupa basınının radarına girdi.

İspanya'da güvenlik ve savunma alanında yayın yapan Digital Shield'da eski subay ve güvenlik uzmanı Cuerda Riva imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gelişen savunma iş birliğinin bölgesel sonuçları ele alındı.

Analizde üç ülkenin gelecekte gerçekleştirmesi öngörülen ortak deniz tatbikatlarının sıradan bir askeri faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

İspanyol yayın, gelişmeleri Batılı güçlerin tarihsel olarak etkin olduğu bir coğrafyada alternatif bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkışı olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜNE ÖZEL PARANTEZ

Yeni yapılanmanın teknolojik ayağında Türkiye'nin öne çıktığına dikkat çekilen analizde, Türk savunma sanayisinin son yıllarda ulaştığı kapasiteye özel yer ayrıldı.

Türkiye'nin kritik savunma teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük ettiği belirtilerek Bayraktar ve AKINCI insansız hava araçları, KAAN savaş uçağı ve Ada sınıfı korvetler örnek gösterildi.

Suudi Arabistan'ın finansman kapasitesi ile Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisi gücünün birbirini tamamlayabileceği kaydedildi.

MISIR DA KATILIRSA DENKLEM DEĞİŞİYOR

Analizin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma yapılanmasına katılması ihtimali oldu.

Kahire yönetiminin Süveyş Kanalı üzerindeki stratejik konumuna dikkat çekilirken, Mısır'ın katılımıyla mevcut iş birliğinin çok daha kapsamlı bölgesel bir güvenlik yapılanmasına dönüşebileceği ifade edildi.

Ortaya çıkabilecek denklemde;

Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknolojisi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın askeri tecrübesi ve nükleer caydırıcılığı ile Mısır'ın coğrafi konumu ve askeri kapasitesinin aynı çatı altında buluşabileceğine dikkat çekildi.

“SADECE ABD VE ÇİN'İN ULAŞABİLECEĞİ BİR DENİZ GÜCÜ”

İspanyol analizin en çarpıcı değerlendirmesi ise Türkiye ve Mısır'ın deniz gücünün birleşmesi ihtimali üzerine yapıldı.

Digital Shield şu ifadeleri kullandı:

“Türk deniz teknolojisi ve savunma sanayisinin, Mısır donanmasının kritik kütlesi, üsleri ve gemileriyle birleşmesi, sadece iki büyük gücün, ABD ve Çin'in ulaşabileceği caydırıcı bir deniz gücü oluşturacaktır.”

Böyle bir yapılanmanın hayata geçmesi halinde Süveyş Kanalı'ndan Bab el-Mandeb Boğazı'na uzanan dünyanın en kritik deniz ticaret güzergâhlarından birinde yeni bir askeri güç merkezi ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

NATO'YA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Analizde yeni yapılanmanın NATO ve ABD açısından doğurabileceği sonuçlara da değinildi.

Bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturabilecek kapasiteye ulaşmasının Batı açısından yeni bir tablo ortaya çıkarabileceği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu ülkeler, uluslararası ticaretin en kritik arterlerinden birinin güvenliğini koordine etmek için artık NATO'nun iznine veya liderliğine ihtiyaç duymadıklarını gösteriyorlar.”

Yeni yapının bir taraftan ABD'nin bölgedeki operasyonel yükünü azaltabileceği, diğer taraftan ise Washington'ın bölgesel siyasi etkisinin azalması sonucunu doğurabileceği değerlendirildi.

HİNDİSTAN'I DA YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

İspanyol analizde kurulabilecek yeni savunma denkleminin Hindistan açısından sonuçları da ele alındı.

Türkiye'nin kritik savunma teknolojilerini geliştiren ülke, Suudi Arabistan'ın ise seri üretimi finanse edebilecek aktör olarak öne çıktığı belirtilirken, Pakistan ve Mısır'ın ortak tedarik zinciri ile istihbarat imkânlarına erişmesinin Hindistan-Pakistan askeri dengesini etkileyebileceği kaydedildi.

Böyle bir gelişmenin Yeni Delhi'nin Pakistan karşısındaki konvansiyonel askeri üstünlüğünü korumasını çok daha maliyetli hale getirebileceği ifade edildi.

Hindistan'ın buna karşılık Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile savunma ilişkilerini güçlendirdiği ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına da dikkat çekildi.

“YENİ BİR BÖLGESEL DÜZENİN DOĞUŞU”

Digital Shield, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattında şekillenen ve Mısır'ın da dahil olabileceği yapının sıradan bir askeri anlaşmanın çok ötesinde sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Analiz şu çarpıcı ifadelerle noktalandı:

“Basit bir iş birliği anlaşmasına değil, gezegenin en sıcak bölgelerinden birinde güvenlik koşullarını belirleyebilecek yeni bir bölgesel çok kutuplu düzenin doğuşuna tanık olacağız.”