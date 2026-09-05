Bolu Belediyesi operasyonunda sıcak gelişme! Tanju Özcan dahil 7 kişi tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si daha İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

TANJU ÖZCAN DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün savcılığa sevk edilen 8 şüpheli ile bugün adliyeye getirilen 7 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 kişi tutuklama, 8 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, görevden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanı bulunuyor.

8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMAYAN ARAÇLAR ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri bilirkişi incelemesiyle ortaya çıktı.

Teknik incelemede bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi kayıtlara geçirildiği ve bu kayıtlar üzerinden yüklenici firmaya ödeme yapıldığı tespit edildi.

Bilirkişi raporuna göre Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 ayrı hakediş incelendi.

34 MİLYON 288 BİN LİRALIK FAZLA ÖDEME TESPİTİ

İncelemeler sonucunda MCY-Yeşilçam İş Ortaklığı'na fiyat farkı ve KDV dahil olmak üzere toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye yöneticileri, belediye çalışanları, ihale ve satın alma birimi görevlileri ile şirket yetkililerinin bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

21 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son kararlarla birlikte soruşturmada Tanju Özcan dahil 7 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.