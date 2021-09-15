Allah’ı yasaklatan CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘İslam’ın önünde engel gördü

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Türkiye’de iktidar iken, Müslümanlara yaptıkları zulüm ile hala ‘lanet’le yad edilen CHP, İslam dininin önünde, Müslümanlara iade-i itibar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı engel gördü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyanet’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştirilerde bulunarak Mevlid-i Nebi yani Kutlu Doğum Haftası programının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

CHP'li Tanal İslam dininin önünde Erdoğan'ı engel gördü

Din derslerinin yasaklatıldığı, Kur’an kurslarının kapatıldığı, sarık takanların idam edildiği, Kur'an-ı Kerim'lerin yasaklandığı CHP iktidarı döneminde, yaşanan zulüm hafızalardaki tazeliğini hala korurken; CHP’li Tanal, İslam’ın öğretilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı engel görerek Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tanıtılmasının AK Parti iktidarının koltuk hırsı yüzünden kaçırıldığını iddia etti.

Diyanet'e çağrı yaptı

Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlarla kol kola giren, başörtüsünün sadece Hac'da takılması gerektiğini söyleyerek ayete muhalif olan Tanal, Mevlid-i Nebi programıyla çok ilgiliymiş gibi Diyanet'e de Külliye'de yapılmaması çağrısında bulundu.

CHP'li Tanal sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Atatürk’ün kurduğu Diyanet, siyasetin göbeğinde yer almamalıdır. Düşünün, son yıllarda Hz. Muhammed’in doğumu münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi (Kutlu Doğum) Haftası programı dahi siyasi bir mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiriliyor.

Haliyle Peygamber Efendimizin evrensel mesajları, Erdoğan’ın popülist açıklamalarının gölgesinde kalıyor. Programı takip eden tüm TV ve diğer yayın organları, “Son dakika! Erdoğan şunu dedi, Erdoğan bunu söyledi” şeklinde haber geçiyor.

Mevlid-i Nebi Haftası programında Hz. Muhammed’i tanıma ve insanlığa tanıtma fırsatı, iktidarın koltuk hırsı yüzünden kaçırılıyor. Peygamber’in mesajlarının, Erdoğan’ın açıklamalarının gölgesinde kalmasından rahatsızlık duymayanlar, kendi Müslümanlığından şüphe etmelidir.

Dinin, Diyanet’in siyasete alet edilmesinden, Mevlid-i Nebi programının iktidarın himayesinde gerçekleşmesinden son derece rahatsızım. Bu yüzden Diyanet’e çağrıda bulunuyorum. Ekim’de başlayacak olan 2021 yılı Mevlid-i Nebi programını sakın ama sakın Beştepe’ye aldırmayın!

Temanın dışına çıkılmasın, siyasi nutuklar atılmasın. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın programı gölgelemesine izin vermeyin.

CHP'li Mahmut Tanal sapkın LGBT'lilerle kol kola