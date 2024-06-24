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Dünya ‘Allah’ı kalbinizle sevin” diyordu! Bu da Tacikistan'ın 28 Şubat'çısı
Dünya

‘Allah’ı kalbinizle sevin” diyordu! Bu da Tacikistan'ın 28 Şubat'çısı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:20:00 -
‘Allah’ı kalbinizle sevin" diyordu! Bu da Tacikistan'ın 28 Şubat'çısı

2017 yılında yaptığı bir konuşmada "Allah'ı kalp ile sevin." diyen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ülkede başörtüsünü tamamen yasakladı.

20 yıldır Tacikistan'ın cumhurbaşkanlığını yapan İmamali Rahman'ın da yeni yasayı onaylamasıyla, "ülke kültürüne ait olmayan yabancı giysi" olarak tanımlanan başörtüsünün giyilmesi, ithal edilmesi, satılması ve reklamı yasaklandı.

Yasayı ihlal eden vatandaşlar 7 bin 920 Tacikistan Somoni'si (yaklaşık 25 bin TL) ceza ödeyecek. Eğer yasayı hükümet yetkilileri ihlal ederse ceza 54 bin Somoni'ye (167 bin lira), dini otoriteler ihlal ederse 57 bin 600 Somoni'ye (178 bin lira) çıkacak.

İmamali Rahman, 2017 yılında yaptığı bir konuşmada "kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin bulunmadığını" söylemişti.

"Allah'ı kalp ile sevin." diyen Tacikistan'ın 28 Şubat'çısı aklınca Müslümanlara "takvalarını dış görüntü ile göstermeyi durdurmalarını" tavsiye etmişti.

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