  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sıfır Togg’u ekspertize soktu! Tamir ustası gördüğü manzara karşısında şok oldu

Gençler merakla bekliyor! İşte vergisiz akıllı telefon fiyatları

Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı

O banka 9 ildeki 27 arsayı satışa çıkardı! Başvurular başladı, son tarihi kaçırmayın

Kosova Meclisi fena karıştı, kavga çıktı! Milletvekilleri birbirine girdi: Çok sert itiraz etti, Başbakan’a su atıldı! O anlar

500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Fatih Altaylı fena patladı! O parti liderini istifaya davet etti

Emekli maaş zammı ne olacak! Bomba kulis geldi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce duyurdular

BAE'nın dev firması, Türk malı süt ürünleriyle ilgileniyor, yoğun talep var! Ülkeye para yağdıracaklar
Dünya 'Allah'a şükürler olsun' diyerek duyurmuştu! IMF 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı
Dünya

'Allah'a şükürler olsun' diyerek duyurmuştu! IMF 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 23:44:00 -
'Allah'a şükürler olsun' diyerek duyurmuştu! IMF 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı. Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar, IMF anlaşmasını duyururken 'Allah'a şükürler olsun' ifadesini kullanmıştı.

IMF ile yapılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı. Anlaşmayı Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar, "Allah'a şükürler olsun" mesajıyla duyurmuştu.

3 milyar dolardan 1,2 milyar doları yattı

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, IMF'nin Merkez Bankasına 1,2 milyar dolar krediyi yatırdığını açıkladı. Dar, 3 milyar dolardan kalan 1,8 milyar dolarlık kredinin ise Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yapılacak değerlendirmelerin ardından yatırılacağını belirtti.

4,2 milyar dolarlık destek aldılar

Pakistan, son 3 günde 4,2 milyar dolarlık finansal destek aldı. Pakistan, 11 Ağustos'ta Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar, dün ise Birleşik Arap Emirliklerinden 1 milyar dolar finansal destek almıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını dün onaylamıştı.

Pakistan'ın kredi notu yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.,

Maliye Bakanı 'Allah'a şükürler olsun' diye duyurmuştu

Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ise, IMF anlaşmasının ardından Twitter'da "Allah'a şükürler olsun" mesajını paylaştı. Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtmişti. Şerif, bu anlaşmanın, Pakistan'ın döviz rezervini güçlendireceğini, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacağını ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23