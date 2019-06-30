İbrahim b. Edhem, Basra Çarşısı’ndan geçiyordu. İnsanlar onu bulmuşken etrafına toplandılar ve sordular.

- Ey Ebu İshak! Allah Teala’ya dua ediyoruz da, O, bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?

İbrahim b. Edhem şu cevabı veriyor:

- Çünkü, sizin kalpleriniz on şeyden dolayı ölmüş:

1- Allah’ı bilirsiniz ama O’na kulluk etmezsiniz.

2- Kur’an okursunuz, ama onunla amel etmezsiniz.

3- Muhammed Mustafa’nın (sas) ümmetinden olduğunuzu iddia edersiniz; ama O’nun sünnetiyle amel etmezsiniz.

4- Allah’ın nimetini yersiniz; ama onun şükrünü eda etmezsiniz.

5- Şeytana düşmanlık iddiasında bulunursunuz, fakat onu takip eder ve onun isteğine uygun hareket edersiniz.

6- Cennete girmek iddiasında bulunursunuz; ama onun için hiçbir iş yapmazsınız.

7- Cehennemin hak olduğunu söylersiniz ama ondan kaçmazsınız.

8- “Ölüm haktır” dersiniz; fakat onun için hazırlık yapmazsınız.

9- Yataktan kalkarsınız, insanların kusurlarıyla uğraşırsınız. Ama kendi kusurlarınızı unutursunuz.

10- Ölülerinizi gömersiniz ama onlardan ibret almazsınız. Allah sizin duanızı nasıl kabul etsin!

Haydi, hemen Allah’a karşı işlerini düzene koy ki, Allah da senin bütün hallerini düzeltsin.