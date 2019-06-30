Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
İbrahim b. Edhem, kendisine sorulan, "Allah Teala’ya dua ediyoruz da, O, bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?" sorusuna cevabı 10 maddede sıralamıştır.30 Haziran 2019 Pazar 12:18
İbrahim b. Edhem, Basra Çarşısı’ndan geçiyordu. İnsanlar onu bulmuşken etrafına toplandılar ve sordular.
- Ey Ebu İshak! Allah Teala’ya dua ediyoruz da, O, bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?
İbrahim b. Edhem şu cevabı veriyor:
- Çünkü, sizin kalpleriniz on şeyden dolayı ölmüş:
1- Allah’ı bilirsiniz ama O’na kulluk etmezsiniz.
2- Kur’an okursunuz, ama onunla amel etmezsiniz.
3- Muhammed Mustafa’nın (sas) ümmetinden olduğunuzu iddia edersiniz; ama O’nun sünnetiyle amel etmezsiniz.
4- Allah’ın nimetini yersiniz; ama onun şükrünü eda etmezsiniz.
5- Şeytana düşmanlık iddiasında bulunursunuz, fakat onu takip eder ve onun isteğine uygun hareket edersiniz.
6- Cennete girmek iddiasında bulunursunuz; ama onun için hiçbir iş yapmazsınız.
7- Cehennemin hak olduğunu söylersiniz ama ondan kaçmazsınız.
8- “Ölüm haktır” dersiniz; fakat onun için hazırlık yapmazsınız.
9- Yataktan kalkarsınız, insanların kusurlarıyla uğraşırsınız. Ama kendi kusurlarınızı unutursunuz.
10- Ölülerinizi gömersiniz ama onlardan ibret almazsınız. Allah sizin duanızı nasıl kabul etsin!
Haydi, hemen Allah’a karşı işlerini düzene koy ki, Allah da senin bütün hallerini düzeltsin.
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