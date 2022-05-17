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Gündem Allah sizin cezanızı versin! Bunların akıllanacağı yok
Gündem

Allah sizin cezanızı versin! Bunların akıllanacağı yok

Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 12:53:00 -
Allah sizin cezanızı versin! Bunların akıllanacağı yok

Çay fiyatlarına yüzde 43.7 zam geldiğini öğrenen Ankara'da bir market sahibinin, çaylara yeni fiyat etiketi yapıştırmak için raflardan çayları aceleyle indirdiği anlar kameralara yakalandı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi.

Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

 

 

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Yorumlar

Teyyo dayı

Amin, amin

Rabia Zafer

BU FIRSATÇILARA VE STOKÇULUK YAPANLARA ASLA TAVİZ VERİLMEMELİDİR HESAP SORULMALIDIR VE CEZALANDIRILMALIDIR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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