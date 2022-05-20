Allah sizin bin belanızı versin! 3 yaşındaki minik Kadir'e bunu da yapmışlar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde cezaevinden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle öldürülen 3 yaşındaki Kadir G.'nin cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun kafa kırığından kaynaklı beyin kanaması nedeniyle öldüğü tespit edilirken, cani babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ'da yaşayan 28 yaşındaki Onur G., fenalaşan 3 yaşındaki oğlunu balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Kadir G.'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesinin ardından durumdan şüphelenen polis ekipleri baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı.

Sabah'ın haberine göre baba Onur G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Talihsiz çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside vücudunda darp ve cebir izleri olduğu tespit edilirken, kafa kırığından kaynaklanan beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

Kadir G.'nin vücudunda eskiye dayalı darp ve cebir izlerinin de olduğu, babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı kaydedildi.

Cinsel istismara uğramış

Onur G.'nin 8 ay önce cezaevinden çıktığı, eşinin ise 3 ay önce evi terk ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki Kadir G.'nin işkencenin yanı sıra cinsel saldırıya maruz kaldığı da ortaya çıkarken, bana Onur G. ifadesinde darp uyguladığını kabul ettiği ancak cinsel saldırı iddialarını reddettiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalle sakinlerinin Onur G.'nin Kadir G.'yi darp ettiğini bildiklerini çocuğu babasından alarak bakmak için talepte bulundukları da öğrenildi.