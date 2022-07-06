Allah senin bin belanı versin!

Mersin'in Toroslar ilçesinde dün akşam saatlerinde Ali Dilek (31), çıkan bir tartışma sonrası boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Nurgül Gülsoy Dilek'i (25) binanın 1. katındaki evlerinin yatak odasında tabancayla vurarak öldürdü. Cani adam, daha sonra da 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'i evinin çıkış kapısının önünde aynı silahla katletti.

Ali Dilek, ardından tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin talebi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yardımıyla girilen evde, Dilek ailesinin cansız bedeni bulundu.

Uyuşturucu dahil 7 ayrı suç kaydı var

Olay Yeri İnceleme ve savcının yaptığı incelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu arada çiftin yakınları haber alarak geldikleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, Ali Dilek'in yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.