Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti
İran'da bir kişi, makatına 19 santimetrelik su şişesini soktu. 50 yaşındaki sapık adam, durumu karısının farketmesiyle makatındaki şişeden kurtuldu.
İran'da makatından içeri 19 cm'lik su şişesi sokan 50 yaşındaki sapık adam, bir tuhaflık olduğunu fark eden karısının müdahale edip hastaneye başvurmasıyla bu durumdan kurtuldu.
Doktorlar adamın neden makatından içeri şişe soktuğuna dair bilgi vermese de bu tür sapık hareketlerin cinsel tatmin için yapıldığı biliniyor.