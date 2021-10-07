Allah bu milleti CHP zihniyetinden korusun

Muhammet Kutlu Ankara

Alper Sunaçoğlu, 4-5 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Yüzme Federasyonu hakemi, FINA hakemi ve gözlemciler eşliğinde Mersin’den Kıbrıs’a kafessiz ve solo yüzerek 78 kilometrelik mesafeyi, 26 saat 15 dakikada aşıp rekor kırdı. Yüzücümüzün bu rekoru hâlâ kırılamadığı gibi yanına yaklaşabilen bile olmadı. Rekortmen yüzücü, Mersin’e yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Kıbrıs’ın, yüzme mesafesi kadar anavatana yakın olduğunu dünyaya ispatlamak üzere yavru vatana yüzerek gidip gelmek için iki yıl önce hazırlıklara başladı.

Antrenmanlarını yoğunlaştırarak hazırlanan Sunaçoğlu, bir yandan da hayli masraflı olan rekor denemesi için sponsor arayışına koyuldu. Ancak Akdeniz kıyısındaki tüm belediyeler CHP’nin elinde olduğu için buraların kapılarını çaldı ancak hepsi tarafından reddedildi.

Rumların alay konusu oldular

Rekortmen yüzücüyü aylarca oyalayan CHP’li belediyeler, onun yerine daha önce hiçbir maraton yüzme başarısı bulunmayan bir ismi tercih etti. O isim de 2020 ve 2021 yıllarında iki kez denemede bulunurken, ikisinde de başarısız oldu. “Kıbrıs kulacım kadar yakın” sloganıyla başlayıp fiyaskoyla sonuçlanan bu denemeler, Kıbrıs Rum Kesimi’nde alay edilerek karşılandı. Ayrıca Rum ve Yunanların ekmeğine yağ sürdü.



Hayal kırıklığını Akit ile paylaşan Sunaçoğlu, “Allah, ülke yararına hiç bir işte olmayan CHP zihniyetinden ve idarecilerinden bu milleti korusun. Allah Adana’yı Zeydan Karalar’dan, Mersin’i Vahap Seçer’den, Yenişehir’i de Abdullah Özyiğit’ten tez vakitte kurtarsın. Şu ana kadar dünya spor tarihinde Kıbrıs’a hakem nezaretinde yüzmeyi başaran iki isim var. Birisi 36 saatte kafesle yüzerek adaya ulaşan rahmetli Milli yüzücü Ersin Aydın. Diğeri de 26 saat 15 dakikada kafessiz solo yüzerek adaya ulaşan ben. 26 saat 15 dakika hiç durmadan, denizden hiç çıkmadan, kimseyle temas etmeden rekor kıran birine köstek olup rezil oldular. Zaten niyetleri destek olmak değil köstek olmakmış” dedi.

CHP’nin yüzücüsü 20 kilometre yüzüp bıraktı

Alper Sunaçoğlu’nun bu konuda hâlâ kırılamayan rekoruna ve kapılarına kadar gelmelerine önem vermeyen CHP’li belediyeler, daha önce benzer hiçbir uzun mesafe başarısı olmayan bir yüzücüye sponsor oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu hakemleri nezaretinde elde edilmiş bir tek maraton başarısı olmayan bu yüzücünün iki denemesi de fiyaskoyla sonuçlandı. İlk denemeyi 3 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdi. CHP’li Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret Odası ve bazı işadamları desteği ile giriştiği denemede 20 kilometre yüzüp sudan çıktı. 29 Eylül 2021 tarihinde bir daha denedi. 16 saate 24 kilometre yüzüp bıraktı. Sponsorlar yine CHP’li Yenişehir Belediyesi, CHP’li Avcılar Belediyesi ve bazı iş adamlarıydı.

Cumhurbaşkanı destek olursa rekor gelir

Akit aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Sunaçoğlu “Bu yeni rekor hem dünya rekoru olur, hem de Kıbrıs’ın ülkemize yüzerek gidip gelinebilecek kadar yakın olduğunu tüm dünyaya kanıtlamamızı sağlar. Ben daha önce İsrail saldırısına uğrayan, şehitler verdiğimiz Mavi Marmara gemisini yüzerek karşılamıştım. İHH sponsorluğunda ve Cumhurbaşkanımızın desteği ile İsrail zulmüne ve Gazze ambargosuna dikkat çekmek için Mısır’dan Gazze’ye yüzerek geçecek ve rekor kıracaktım. Ancak bölgede yaşanan olaylar buna imkan vermedi. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımdan aldığım değerli desteği bu projemde kullanmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız destek olursa bu rekor gelir. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki yeni yüzme parkurunu dünyadaki açık deniz yüzücülerine tanıtmış oluruz” dedi.