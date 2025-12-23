Allah bu millete acımış! Zillet ittifakında biri Mersin’e biri tersine

Türkiye, 2023 seçimlerinde büyük bir sınav verdi. Seçim sonrasından günüme kadar yaşanan gelişmeler de bunu defalarca kanıtladı. Bunun son örneği ise Sözcü TV’de yaşanan tartışma programı oldu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ekranda karşı karşıya geldi. CHP’li Bakan yayında, “Kürtçe'nin, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde devlet dairelerinde kullanılmasına karşı değiliz.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere sert tepki gösteren Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu da “Kürtçe bilmeyen bir doktor Güneydoğu'da görev yapamayacak mı?” diye sordu.

İkili arasında yaşanan gerilime daha sonra İyi Partili Orgun Özeller de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özelller, CHP’li Bakan’a yüklendi.

Özeller, “Sayın Murat Bakan bahsettiğiniz bölgelerde TSK ve emniyet unsurlarında da mı Kürtçe konuşulsun diyorsunuz? Bu durumda birliklere komutlar hem Türkçe hem Kürtçe mi verilecek. Mesela ileri gözetleyici Kürtçe hedef tarihi yaparken Kürtçe bilmeyen Ateş destek birimi nasıl ateş desteğ sağlayacak. Birliğine harekat emrini önce Kürtçe sonra Türkçe mi verecek. Tam taarruza kalkacak bölük komutanı ne yapsın? (Düşünürken bile Arap saçı gibi karışıyor her şey) Böyle bir ordu savaşamaz ki.

Ya da hastaneye acil hasta geldi tercüman mi arayacağız.

Eğer ortak diliniz olmazsa bir millet olamazsınız. Bir millet olamazsanız...... !!!!

Hal böyleyken ne yapalım CHP

Çözüm yolunuz nedir?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI OLMASIN DİYE BİR ARAYA GELDİLER AMA…

Tüm bu yaşanılanlar Türkiye’nin nasıl bir uçurumdan döndüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmaması için bir araya gelen bütün muhalefet daha sonra en küçük meselede bile kendi içlerinde karşı karşıya geldiler.

Vatandaşlarda tüm bu yaşanılanları görüyor ve bir kez daha haklı olarak; “Bunlar bu kafayla mı devleti yönetecekti? Allah bizi de ülkemizi de büyük bir felaketten korumuş” sözlerini kullanıyor.