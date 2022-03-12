Allah bir daha yazdırmasın

İslam’ın son kalesi Türkiye’nin ebediyete kadar ayakta kalacağının destansı nişanı olan İstiklal Marşı, bir milletin varoluş mücadelesini de mısralarında barındırıyor. Bundan bir asır önce TBMM çatısı altında defalarca okunarak büyük bir heyecan teşekkül ettiren ve milletimizin ruh köküne hitap eden mısralar içeren İstiklal Marşımız ufkumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz bir süreçte kaleme alınan ve kahramanlık telkini barındıran İstiklal Marşımız, milli mutabakat metni olma özelliği de taşıyor. Milli mücadelenin zaferle nihayetleneceğine olan inançla yazılan İstiklal Marşı’nın müellifi Mehmet Akif Ersoy, bu şanlı eseri millete armağan etmiş ve Safahat isimli kitabına almamıştır. “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen Akif, bu sözüyle de milletimizin hislerine tercüman olmuştur.

Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de halkı bilinçlendirmeye çalışan Ersoy, 10 yıl boyunca İstanbul’daki selatin camilerinde ve Anadolu’daki birçok cami, şehir ve kasabada vaaz verdiği için “Camideki Şair” unvanıyla anıldı.Vefatının ardından “Safahat” eserini Ömer Ziya Doğrul ve M. Ertuğrul Düzdağ yeniden bastı. Ersoy’un, “Kur’an’dan Ayet ve Hadisler” ile “Mehmet Akif Ersoy’un Makaleleri” adlı çalışmaları da hayatını kaybettikten sonra okuyucuyla buluştu. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren Ersoy, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. Mısır’dan hasta ve yorgun olarak dönen ve Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki dairede kalan Ersoy, 27 Aralık 1936’da hayata gözlerini yumdu. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor.

“Vefa Ödülü”ne layık görüldü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında, “2018 Yılı Vefa Ödülü”ne layık görülen Akif’in, 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık vefat günü olmasından dolayı her iki günü de kapsayacak bir hafta boyunca vatan şairinin anılması hedeflenmişti.

Bu kapsamda, İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2019’da müştereken çıkardığı yönetmelikle 20-27 Aralık, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası” ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla geçen yıl yayınlanan genelge ile 2021’in “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla yıl boyunca İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın yazılış süreci ve kabulü Meclis arşivlerinde

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli mutabakat metni İstiklal Marşı ile şairi Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin az bilinen bazı belgeler gün yüzüne çıktı.

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Arif Şayık, Meclis’le yaşıt TBMM Kütüphanesi ve Osmanlı’dan günümüze yasama hafızasının da titizlikle muhafaza edildiği Arşiv biriminde, yaklaşık 25 milyon sayfa belgenin özenle korunduğunu, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu toplam 304 eserin yer aldığını belirtti.

TBMM arşivinden derlenen belgelerde, İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de kabul edilmesi süreci yer alıyor. Belgeler arasında milli marş yarışması için 25 Ekim 1920’de Hakimiyet-i Milliye gazetesinde verilen ilanın yanı sıra İstiklal Marşı ile ilgili Genel Kurul tutanakları, İstiklal Marşı’nın kabul edildiğine dair Meclis kararı, İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de kabul edildiğini tüm vekaletlere bildiren yazı ile İstiklal Marşı’nın tutanaklara yansıyan orijinal metni dikkati çekiyor.

İstiklal Marşı için belirlenen 500 liralık ödülün Mehmet Akif Ersoy tarafından Darülmesai’ye bağışlandığına dair Sebilürreşad’da yayınlanan yazı, Milli Eğitim Bakanlığının Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınladığı İstiklal Marşı’nın bestelenmesi ile ilgili ilan, İstiklal Marşı’nın güftesi ve bestesi için 1000 lira verilmesine dair hazırlanan kararnamenin Milli Savunma, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarına gönderildiğine dair yazı ile Lemi Bey, Zati Bey ve Ali Rıfat Bey’in İstiklal Marşı besteleri de TBMM arşivinde korunuyor.