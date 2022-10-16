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Gündem Allah akıl fikir versin! Erzincan'daki düğünde, geline takılan takılar cam kutuda taşındı
Gündem

Allah akıl fikir versin! Erzincan'daki düğünde, geline takılan takılar cam kutuda taşındı

Erzincan'daki bir düğünde geline takılan altınlar, cam kutu içerisinde salona getirildi. Söz konusu görüntüler, "Allah akıl fikir versin" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 12:17:00 -
Allah akıl fikir versin! Erzincan'daki düğünde, geline takılan takılar cam kutuda taşındı

Erzincan'daki bir düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı

 

 

Sosyal medyada paylaşılan düğüne ilişkin görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

“Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde hepsi burada”

Düğünde anons yapan kişinin, “Erzincan’dan gelin getirmek kolay mı? Ama Hacı Abi de işini bilir. Deseydin ki falanca kuyumcuyu hediye ettim size, daha iyi olurdu. Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde hepsi burada.” şeklindeki görgüsüzce sözleri büyük tepki çekti.

 

 

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Yorumlar

Millet

Yuh vallahi, işte süslüman budur.

Serdar Özkonuşur

Çocuğuna tek bilezikle düğün yapan aileler buni görse ne olur hislenir üzülür bence çok yanlış yapmışlar belki bu ailede şimdi bu yaptıklatına pişman olmuşlardır , zenginlikte fakirlikte ALLAHIN emridir ama para zenginlik gösterişsiz sade olmalıdır.İslamda Düğünler sade basit insanları yormayacak şekildedir.
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