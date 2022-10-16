Allah akıl fikir versin! Erzincan'daki düğünde, geline takılan takılar cam kutuda taşındı
Erzincan'daki bir düğünde geline takılan altınlar, cam kutu içerisinde salona getirildi. Söz konusu görüntüler, "Allah akıl fikir versin" dedirtti.
Erzincan'daki bir düğünde, geline takılan altınlar cam kutuda taşındı
Sosyal medyada paylaşılan düğüne ilişkin görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
“Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde hepsi burada”
Düğünde anons yapan kişinin, “Erzincan’dan gelin getirmek kolay mı? Ama Hacı Abi de işini bilir. Deseydin ki falanca kuyumcuyu hediye ettim size, daha iyi olurdu. Trabzon hasırı, kelepçe, beşi bir yerde hepsi burada.” şeklindeki görgüsüzce sözleri büyük tepki çekti.