Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kamuoyunun gündeminden düşmediği şu günlerde, "gerçek belediyecilik" nasıl yapılır sorusuna geçmişten çarpıcı bir örnek hatırlatıldı.

1994 ile 2004 yılları arasında 10 yıl boyunca Kütahya Belediye Başkanlığı görevini yürüten emekli binbaşı Süleyman Canan’ın icraatları ve sade hayatı yeniden gündem oldu.

"Borçla devraldı, israf musluğunu kapattı"

Cemal Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Süleyman Canan, göreve geldiği 1994 yılında ağır bir mali tabloyla karşılaştı: 218 milyar liralık belediye bütçesine karşılık 150 milyar liralık borç devralındı; yani bütçenin neredeyse üçte ikisi borç yüküne gidiyordu. Buna rağmen tasarruf tedbirleri ve israfın önlenmesiyle yatırım payının yüzde 10’dan yüzde 33’e çıkarıldığı ifade edildi.

Kadro ve nüfus dengesindeki değişim de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. 1994’te 150 bin nüfuslu Kütahya’da 924 olan belediye çalışanı sayısının, 2004 yılında nüfusun 200 bine ulaşmasına karşın 482’ye indirildiği kaydedildi.

Kentin o dönemki 1600 cadde ve sokağından yaklaşık 500’ünde asfalt bulunmadığı, çarpık kentleşmenin ise en yakıcı mesele olduğu vurgulandı.

"Maaş artırımını reddetti"

Süleyman Canan’ın öne çıkan yönlerinden birinin de şahsi menfaatten uzak duruşu olduğu belirtiliyor. Belediye Meclisi’nin maaşını artırma teklifini geri çevirdiği, belediyedeki pek çok harcamayı şahsi bütçesinden karşıladığı ve Kütahya’da en uzun süre belediye başkanlığı yapan isim olarak iz bıraktığı dile getiriliyor.

Görev yıllarının ardından sade bir Anadolu evinde yaşamını sürdürdüğü, oturduğu çekyatın dahi yıllara meydan okuyan mütevazı bir eşya olduğu aktarılan Canan’ın tablosu, "beytülmale kendi malından daha fazla titizlik göstermek" ve "çalmadan, çarpmadan, tevazuyu elden bırakmadan hizmet etmek" şeklinde yorumlanıyor.

Yeni parti ve CHP’li belediyeler başta olmak üzere çeşitli belediyelerde patlak veren rüşvet ve yolsuzluk tutuklamalarının kamuoyunda infiale neden olduğu bir dönemde, Süleyman Canan örneği "kamu malı emanettir" anlayışını bir kez daha gündeme taşıdı.

Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi bünyesinde yer aldı

Eski Kütahya Belediye Başkanı Süleyman Canan, görev ve adaylık süreçlerinde Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi bünyesinde yer almıştır.

Refah Partisi: Kütahya belediye başkanlığı listesine göre 1994-1998 yılları arasında Refah Partisi'nden Kütahya Belediye Başkanı görevini yürütmüştür.

Fazilet Partisi: Kütahya belediye başkanları listesine göre 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi'nde yer almış ve 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Kütahya belediye başkanı adayı olmuştur.

Saadet Partisi: Kütahya belediye başkanları listesine göre 2001-2004 yılları arasında Saadet Partisi'nde görev almış, 2004 yerel seçimlerinde Saadet Partisi adayı olmuş ve 2011 yılında Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı yapmıştır