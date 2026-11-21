İş adamı Doğan Kasadoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala ve Balyoz dosyalarına yaklaşımını karşılaştırarak mahkemeye yönelik eleştirilerde bulundu. Kasadoğlu, 20 Mart 2013 tarihli gazete arşivindeki bir haberi gündeme taşıyarak AİHM’in tutumunu çelişkili bulduğunu ve mahkemenin inandırıcılığını yitirdiğini savundu.

Kamuoyunda AİHM’in Osman Kavala kararına ilişkin uygulamama tartışmaları sürerken değerlendirmelerde bulunan Kasadoğlu, AİHM’in Kavala dosyasında tutukluluk ve yargılamanın makul şüpheye dayanmadığını, somut bağ kurulmadan suçlama ve ağır ceza üretildiğini öne sürerek tahliye talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Aynı mahkemenin Balyoz yargılamaları sürecinde ise farklı bir tutum sergilediğini ifade eden Kasadoğlu, 20 Mart 2013 tarihli Sabah gazetesinde yer alan bir haberi kaynak gösterdi. Kasadoğlu’nun aktardığına göre söz konusu haberde AİHM’in Balyoz davalarındaki delilleri ikna edici bulduğu, tutuklama nedenini inandırıcı gördüğü, ciddi kanıtlar bulunduğu, keyfi ve mantıksız uygulama yapılmadığı ile tutukluluk ve yargılama sürelerinin makul olduğu gerekçeleriyle başvuruları reddettiği yer alıyordu.

“İnandırıcılığını ortadan kaldırdı”

Balyoz sürecinin ilerleyen aşamasında yargı nezdinde FETÖ kumpası olarak değerlendirildiğini ve Yargıtay’a yansıdığını belirten Kasadoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin taraf olduğu FETÖ'den yana bizim silahlı kuvvetlerimizin güzide subayları, generalleri imha edilirken ellerini ovuşturarak bu şekil hukuk dışı, mantık dışı bir karar ihdas etmiş olmaları bana göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin inandırıcılığını ortadan kaldırmış bulunmaktadır."

Öte yandan Osman Kavala’nın yargılandığı süreçte cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve bu cezanın Yargıtay 3. Ceza Dairesince onandığı da hatırlatıldı.