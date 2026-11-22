HMD'nin, yıllar önce Nokia modellerinden hatırlanan efsanevi PureView adını taşıyan kamera odaklı yeni bir akıllı telefonu tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

ARKASINDA DÖRT FARKLI KAMERA YER ALACAK

Henüz teknik detayları gizemini koruyan yeni modelin en dikkat çeken özelliği kamera donanımı olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın arka tarafında ünlü Alman optik üreticisi Schneider-Kreuznach iş birliğiyle geliştirilen tam dört farklı kamera bulunacak. Bu hamleyle HMD'nin mobil fotoğrafçılıkta iddialı bir geri dönüş yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

EFSANE PUREVIEW İSMİNİN GEÇMİŞİ

PureView markası akıllı telefon tarihinde köklü bir geçmişe sahip. İlk kez 2012 yılında 41 megapiksel çözünürlüklü dev kamera sensörüyle ses getiren Nokia 808 PureView modelinde kullanılan bu isim, HMD tarafından 2018 yılında Microsoft'tan satın alınmıştı. Şirket, 2019 yılında piyasaya sürdüğü beş arka kameralı Nokia 9 PureView modelinin ardından şimdi de kendi markası altında bu efsaneyi yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.