Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin, ABD ve Rusya arasındaki güç dengelerinden Hürmüz Boğazı'ndaki müzakerelere, Türkiye-ABD ilişkilerinden bölgesel ittifaklara kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yapan Fidan, küresel sistemde yaşanan değişime dikkat çekti.

Çin'de düzenlenen zirvede üç liderin bir araya gelmesini önemli bulduğunu belirten Fidan, ABD'nin küresel stratejisini yeniden gözden geçirdiğini, Çin'in ise ekonomik, teknolojik ve askeri kapasitesiyle ABD'yle rekabet eden küresel bir aktör haline geldiğini söyledi.

ÇİN, ABD VE RUSYA ARASINDAKİ GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Çin'deki Xi Jinping, Donald Trump ve Vladimir Putin zirvesini değerlendiren Fidan, ülkelerin uluslararası sistemde sürekli değişen bir güç matriksi içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Trump yönetimiyle birlikte ABD'nin küresel stratejisini yeniden değerlendirdiğini belirten Fidan, Washington yönetiminin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üstlendiği bazı rolleri değiştirme kararı aldığını söyledi.

Çin'in son 20 yılda ekonomik ve teknolojik alanda kaydettiği gelişime dikkati çeken Fidan, bu ilerlemeye askeri kapasitedeki artışın da eşlik ettiğini vurguladı. Çin'in artık ABD ile rekabet eden küresel bir aktör olduğunu belirten Fidan, Rusya'nın da önemli bir nükleer güce sahip olduğunu kaydetti.

Üç liderin bir araya gelmesinden çok ileri bir hamle çıkmayabileceğini düşündüğünü ifade eden Fidan, bu değerlendirmenin şahsi analizi olduğunu ve devletin resmi görüşü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Fidan, üç ülkenin dünya ticareti dahil çeşitli konuları ele almasının önemli olduğunu vurgulayarak, sorunlar çözülemese bile daha kötüye gitmelerinin önlenmesi için nükleer güçlerin bir araya gelerek müzakere etmesinin ve doğrudan temas kurmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelere ve müzakere sürecine ilişkin de konuşan Fidan, taraflar arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü ve çeşitli taleplerin gündeme geldiğini söyledi.

Arabuluculuk yapan isimlerden biriyle ve Katar Başbakanı ile görüştüklerini aktaran Fidan, diplomatik çabaların devam ettiğini belirterek, "İnşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ABD ile İran arasında yapılacak bir anlaşmanın yalnızca Hürmüz Boğazı'nın açılması açısından değil, küresel finansal krizin etkilerinin azaltılması bakımından da önemli olduğunu ifade eden Fidan, savaşın ve çözümsüzlüğün ekonomik yükünün her geçen gün daha fazla ülkeyi zorladığını kaydetti.

"İSRAİL'İN MERKEZDE BİR ROL OYNADIĞINI GÖRÜYORUZ"

ABD ve İsrail'deki seçim süreçlerine de değinen Fidan, yaşanan gelişmelerde İsrail'in merkezde bir rol oynadığını gördüklerini söyledi.

Başka bir ülke adına vekil unsur gibi savaşa girilmesi durumunda, o ülkenin en güçlü olduğunu iddia ettiği noktadan sorgulanacağını belirten Fidan, Gazze'de yaşananların dünya genelinde önemli değişimlere yol açacağını ifade etti.

Fidan, "Gazze'deki şehitlerin kanı o anda o soykırımı belki durduramayacak ama dünyada bu kan çok şey değiştirecek. Biz o değişikliklerin olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

CAATSA VE F-35 SÜRECİNDE ENGELLERİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde CAATSA yaptırımları, F-35 programı ve S-400 konularına ilişkin soruları da yanıtlayan Fidan, savunma sanayisindeki engellerin kaldırılması ve ikili ticaret hacminin artırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD yönetiminin yetkisine dayanan bazı geciktirmelerin ortadan kalkmaya başladığını ifade eden Fidan, uzun süredir temin edilemeyen bazı mühimmat alımlarında da ilerleme görüldüğünü söyledi.

Konunun yasal düzenlemelerle bağlantılı uygulama maddeleri bulunduğunu belirten Fidan, bu alanlardaki engelleri aşmak için çalıştıklarını kaydetti.

Siyasi iradenin yaklaşık bir buçuk yıldır ortaya konulduğunu dile getiren Fidan, sürecin ABD'nin de çıkarına olmayan bir politikaya dönüştüğünü ifade etti.

ABD siyasetinde lobi faaliyetlerinin etkisine dikkati çeken Fidan, "Amerika önce mi, İsrail önce mi diyenlerin bir kavgası var." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim nezdinde bu konuda irade bulunduğunu belirten Fidan, "İnşallah açacağız bu konuyu. Bu konuda biraz sistemik ve disiplinli gitmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL İTTİFAK STRATEJİSİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel ittifak stratejisine ve Mekke Savunma İttifakı'ndaki son gelişmelere ilişkin de konuştu. Türkiye'nin bölgesel sorunlara çözüm üretme kapasitesine dikkat çeken Fidan, krizler ortaya çıkmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu dış politika vizyonuna işaret eden Fidan, Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü ve Gazze 8'li grubu gibi girişimlerin bu yaklaşımın bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin artık bölgesel sorunlara sahip çıkabilecek kapasiteye ulaştığını ifade eden Fidan, "Sahip olduğunuz güç sizi sorumlu hale getiriyor bölgenizde. Bir de proaktif davranmanız lazım." dedi.

"KRİZLER ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR"

Türkiye'nin farklı diplomatik masalarda yer almasının nedenlerini açıklayan Fidan, belirsizlik dönemlerinde ülkelerin sorumluluk sahibi ve kendisini ispatlamış ülkelerle aynı masada bulunmak istediğini söyledi.

Krizler ortaya çıktıktan sonra tedbir almanın çoğu zaman geç olabileceğini belirten Fidan, önceden öngörü geliştirerek gerekli mekanizmaların işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, AK Parti hükümetlerinin arka arkaya iktidarda olmasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin kadrolarda devamlılığı sağladığını ifade ederek, Türkiye'nin bölgenin stratejik hafızasını koruduğunu kaydetti.

Bölgesel ve küresel meydan okumaların yüksek olduğunu dile getiren Fidan, Türkiye'nin yaşamsal krizlerin etkilerini ülkeye yansıtmamak için ön alıcı bir politika izlediğini ve bu yaklaşımını sürdüreceğini söyledi.

MEKKE İTTİFAKI'NDA ANA KARARLAR ALINDI

Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Fidan, çalışmaların iyi ilerlediğini belirtti.

Ana kararların alındığını ve temel mekanizmaların oluşturulduğunu aktaran Fidan, "Hem sekreteryanın hem askeri karargahın kararları alındı. İyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İttifakın alt mekanizmalarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Fidan, kurumsallaşma sürecinde önemli aşama kaydedildiğini dile getirdi.

"YEMEN'DE ASKER BULUNDURMA KARARI YOK"

Yemen'e Türk askeri gönderileceği yönündeki tartışmalara açıklık getiren Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına destek verdiğini ancak Yemen'de asker bulundurulmasına ilişkin alınmış bir karar olmadığını söyledi.

"Yemen çöllerinde Türk askerlerinin kanı akacak" şeklindeki söylemlerin tarihi bir döneme yapılan atıflarla gündeme getirildiğini belirten Fidan, geçmişte Osmanlı sınırları içerisinde bulunan bölgelerin bugünün koşullarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yemen'in bugün bağımsız bir ulus devlet olduğuna dikkati çeken Fidan, Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında üstlendiği sorumlulukların farklı bir çerçevede ele alınması gerektiğini söyledi.

Fidan, "Şu andaki politikamız Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik. Yemen'in içerisinde asker bulundurmayla ilgili alınmış bir karar yok. Ama Suudi Arabistan'ı savunmada gereken destek veriliyor." dedi.