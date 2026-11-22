Fon krizinde makam mevki dinlenmedi: 11 adımı tek tek sıraladı!
Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Faruk Acar, fon krizine ilişkin atılan 11 adımı sıraladı.
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Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Faruk Acar, fon krizine ilişkin atılan 11 adımı sıraladı.
161 milyar TL ödeme yapıldı, 500 şüpheliden 136'sı tutuklandı.
Acar, "AK Parti'mizin ilkeli siyaset anlayışı doğrultusunda bugüne kadar hangi adımlar atıldı, neler yapıldı?" ifadeleriyle hazırlanan 11 maddelik çalışmayı paylaştı. İŞTE FON SORUŞTURMASINA YÖNELİK ATILAN 11 ADIM!
1) SORUNU DEVLETİN DENETİMİ ORTAYA ÇIKARDI Fon ve hisse hareketlerindeki olağan dışı işlemler tespit edildi. SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı.
2) VATANDAŞ ORTADA BIRAKILMADI Yatırımcı ödemeleri, olağanüstü tasfiye süreçleri ve sorumlulardan tahsilat yasal güvenceye alındı.
3) 161 MİLYAR TL YATIRIMCIYA ÖDENDİ 119 fonda toplam 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı. Toplam ödeme 161 milyar TL'ye ulaştı.
4) KÜÇÜK YATIRIMCIYA ÖNCELİK VERİLDİ 371 bin 21 küçük yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı.
5) HAZİNEYE TEK KURUŞ YÜK BİNMEDİ Ödemeler fonların kendi varlıklarından, gönüllü iadelerden, el konulan ve geri kazanılan varlıklardan karşılandı.
6) MİLYAR TL GERİ KAZANILDI Gönüllü iadeler 41 milyar TL'yi aştı. Hukuki sorumluluk incelemeleri sürüyor
7) MAKAM AYRIMI YAPILMADAN HESAP SORULDU Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı.
8) 136 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ 500 şüpheliden 136'sı tutuklandı. 285 kişiye adli kontrol kararı verildi. 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu.
9) DEVLET DENETLEME KURULU SAHADA İlgili kurumların işlem, denetim ve gözetim süreçleri kapsamlı şekilde inceleniyor.
10) KRİZ TELLALLARINA GEÇİT VERİLMEDİ Piyasada panik oluşmasına izin verilmedi. Sermaye piyasalarının istikrarı ve güveni korundu.
11) KANUN TASLAĞI HAZIRLANDI Taslak yaptırımları ağırlaştıran, caydırıcılığı artıran hükümler içeriyor.
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