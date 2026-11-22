Saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaşın büyük şok yaşadığı olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kurşunlama vakalarıyla bağlantılı 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

AYNI GÜN İKİ AYRI ADRESE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 19 Kasım akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen yüzleri maskeli iki şüpheli, bir iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırıda iş yeri ile önünde park halinde duran 31 plakalı iki araçta maddi hasar oluştu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde ise Yeni Mahalle'de iş yeri sahibi İ.T.'ye ait park halindeki araca yine motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

VATANDAŞIN DEHŞET ANLARI KAMERADA, ZANLILAR GÖZALTINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin motosikletle gelerek kurşun yağdırdığı ve o esnada yolda yürüyen bir vatandaşın büyük panik ve şok yaşadığı görüldü. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucunda saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.S., A.Ş., L.K. ve H.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürdürülüyor.