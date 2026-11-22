Trabzonspor, Eyüpspor’u ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu akşam evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Gürcan Hasova yönetecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu akşam evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Gürcan Hasova yönetecek.
Bordo-mavili ekip, son haftalardaki form grafiğiyle birlikte ligde ikinci sıradaki yerini koruyor. Geride kalan bölümde oynanan 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Karadeniz ekibi, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
Thomas Reis'in ilk maçına çıktığı altıncı haftadan bu yana ligde en fazla galibiyet alan, puan toplayan ve net gol pozisyonu üreten takım konumunda bulunan bordo-mavililer, taraftarları önünde yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor.
Ligde oynadığı son altı maçı kazanan Trabzonspor, daha uzun bir galibiyet serisini en son Ekim - Aralık 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Eyüpspor'da ise kötü gidişat sürüyor. Ligde oynadığı son 8 müsabakadan da mağlup ayrılan İstanbul ekibi, topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor.
Bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşılaştığı Trabzonspor karşısında bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Eyüp ekibi, ilk üç puanının yanı sıra bordo-mavililere karşı ilk golünü de arayacak.
MUHTEMEL 11'LER Trabzonspor: Onana, Cabral, Cenk, Savic, Wagner Pina, Fabinho, Melih, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu. Eyüpspor: Moldovan, Anıl Yaşar, Jules, El Yamiq, Ömer, Raux Yao, Massanga, Sabiri, Pintor, Yusuf, Abdullahi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23