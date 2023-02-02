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Yerel Alkollüyken bisiklet sürdü cezayı yedi
Yerel

Alkollüyken bisiklet sürdü cezayı yedi

İzmir Karşıyaka'da alkollüyken bisiklet kullandığı belirlenen sürücüye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 14:52:00 -
Alkollüyken bisiklet sürdü cezayı yedi

Güvenlik güçleri trafik denetimlerinde kural ihlallerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda İzmir'de, trafik şube ekipleri tarafından 23 Ocak'ta uygulama yapıldı.

Karşıyaka ilçesindeki bir uygulama noktasında bisikletli bir sürücü, ekipler tarafından durduruldu.

Sürücüye standart prosedür uygulanarak alkolmetreye üflemesi istendi.

Cihaza üfleyen sürücünün, yasal promil sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 4 bin 500 TL ceza uygulandı.

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