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Yerel Alkollü sürücü kazaya neden oldu
Yerel

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Düzce'de, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fırat Özbey (28) yaralandı.Sürücünün 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 22:30:00 -
Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Fırat Özbey (28) yönetimindeki 06 AN 3075 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Bu sırada sürücü ağlamaya başladı. İlk müdahalesi yapılan Özbey kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde Özbey'in 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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