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Yerel Alkollü sürücü kaza yaptı! Yardıma koşan esnaf: Baktım yarası yok, çay içmeye geldim
Yerel

Alkollü sürücü kaza yaptı! Yardıma koşan esnaf: Baktım yarası yok, çay içmeye geldim

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün refüje çarptığı kazaya yardıma koşan bir esnaf, “Baktım yarası yok, bir şeyi yok. Alkollü olduğunu görünce bıraktım, arkadaşla çay içmeye geldim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 22:43:00 -
Alkollü sürücü kaza yaptı! Yardıma koşan esnaf: Baktım yarası yok, çay içmeye geldim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs refüje çıkarak yön tabelasını devirdi. Yardımına koşan bir esnaf, “Baktım yarası yok, bir şeyi yok. Alkollü olduğunu görünce bıraktım, arkadaşla çay içmeye geldim. dedi.

Kaza, Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Havuzlar istikametinden Santral yönüne seyreden S.I. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yön tabelasını devirdi. Kazadan yara almadan kurtulan S.I. devriyeye çıkan polis ekibi tarafından fark edildi. Trafik polisinin uzattığı alkolmetre cihazını üfleyen sürücü S.I.’nın 2.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soruları cevapsız bıraktı

Sürücü S.I. hakkında kamu malına zarar vermekten ve alkollü araç kullanmaktan işlem başlatıldı. Alkollü şahsın muhabirin ısrarla yönelttiği sorularına cevap dahi vermemesi ise dikkat çekti.

"Baktım yarası yok, arkadaşla çay içmeye geldim"

Kazayı gördüğünü ifade eden bir esnaf yaptığı açıklamasında, “Yolu ortalamış, direk geldi kaldırımın üzerine çıktı. Kazayı gördüğüm andan itibaren hemen şoförün yardımına koştum. Baktım yarası yok, bir şeyi yok. Alkollü olduğunu görünce bıraktım, arkadaşla çay içmeye geldim. diye konuştu.

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