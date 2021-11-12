  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Alkollü sürücü direğe çarpıp polisi de hainlikle suçladı
Yerel

Alkollü sürücü direğe çarpıp polisi de hainlikle suçladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü kadın, otomobili ile önce aydınlatma direğine çarptı ardından polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 05:11:00 -
Alkollü sürücü direğe çarpıp polisi de hainlikle suçladı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Hamam Üstü Sokak'ta kaza meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen B.K., 67 ABM 326 plakalı Fiat marka otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.

Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna "sen etme" yanıtını verince, polis memuru da "ben muayene etmeyeceğim" demesi gülüşmelere neden oldu.

Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkol metreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.

Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!
Gündem

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri, aralarında para toplayarak 2,5 metrelik Mustafa Kemal heykeli yaptırdı.
Mahkeme cezayı kesti... Başak Demirtaş'ın
Aktüel

Mahkeme cezayı kesti... Başak Demirtaş'ın "Bankamatik Memuru" davasında karar çıktı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi "Bankamatik memuru" Başak Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası verildi.
Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Gündem

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Konsey toplantımız 2016 yılında ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay