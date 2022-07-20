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Yerel Alkollü sürücü dehşet saçtı
Yerel

Alkollü sürücü dehşet saçtı

İstanbul Kadıköy'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, alkollü olduğu öğrenilen sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 03:52:00 -
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı 34 BD 6606 plakalı gri renkteki otomobil, sürücünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında bulunan bir kafeye daldı. Yaşanan kaza sırasında kafe içerisinde müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrası kafede maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri sürücü 21 yaşındaki B.M.Ü'nün 1.27 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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