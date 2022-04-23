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Yerel Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü
Yerel

Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü

Antalya’da 23 yaşındaki alkollü genç, kendisinin küçük yaşta evlatlık verdiği babasıyla iddiaya göre para yüzünden tartışıp başına mermer vurarak ölümüne sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 07:50:00 -
Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü

İkili arasında tartışma çıkarken, işyeri sahibi Cemil G., işyerinden dışarı çıktı. Bu sırada M. A. Y., iddiaya göre Saral'ın başına mermerle vurdu, ardından Cemil G.'nin cep telefonunu kırıp, olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası çevredeki diğer esnaflar ise 112'yi arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreççiye giren sağlık ekipleri, sırt üstü yatan Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

“Babama bir şey mi oldu?”

Cemil G'nin ifadesi ile çevredekilerin sözlü beyanına başvuran polis, şüpheli M. A. Y.'nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durduğu iki vatandaşa ise ‘Baba mı bir şey mi oldu?' dediği öğrenildi. Çevrede arama yapan polis, M. A. Y.'yi yalın ayak vaziyette sokakta yakaladı.

Suçlamayı kabul etmedi

Gözaltına alınan şüpheli M. A. Y'nin ayakkabılarıysa, kokoreççi dükkanında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, verdiği ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, babasının öldüğünden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Fuat Saral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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