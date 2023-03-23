Alkolik utanmaz uçağı karıştırdı! Hostesin sözleri olayın bile önüne geçti

Üsküp-İzmir seferini yapan uçakta yaşanan olaylar yolcuların yüreğini ağzına getirdi. Pegasus Havayolları'na ait bir uçağa alkollü binen vatandaş ortalığı birbirine kattı.

Kendinde olmayan alkollü vatandaş hosteslere bağırıp diğer yolculara sataşmaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen hostesler alkollü adamı durdurmayı başaramayınca sabrı taşan diğer yolcular kendileri müdahale etmek istedi.

Taşkınlık çıkaran alkollü yolcu darbedildi

Alkollü adam hiç bir şekilde sakinleşmeyince yolculardan bazıları tarafından darp edildi. Tansiyonun iyice artmasıyla tüm uçağı kaplayan panik havası başta yolcular olmak üzere görevlileri de endişeye sevk etti.

Hostesin sözleri ortamı yatıştırdı

Olayları dizginlemekte yeterli olamayan görevlilerden biri son çare olarak "Uçağın dengesini bozacaksınız" diye bağırınca yolcular sakinleşti.

O anlar anbean kaydedildi

Korku dolu anlara sahne olan olaylar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO